Подопечные легендарного Жозе Моуринью разгромили на выезде Гимарайнш со счетом 3:0. Голкипер Бенфики Анатолий Трубин выполнил свою работу на отлично, отстояв ворота "сухими", пишет 24 Канал.

Какое вратарское достижение покорил Трубин?

Анатолий Трубин совершил три сейва и получил оценку от WhoScored 7,0 баллов. Этот матч для украинского вратаря стал 10-м "сухим" в сезоне-2025/26 за Бенфику (5 – в чемпионате Португалии, 1 в Суперкубке Португалии и 4 в Лиге чемпионов).

Всего за Бенфику Трубин сыграл уже 115 матчей, в 48 из которых сохранил ворота "сухими". В составе Шахтера вратарь не пропускал мячи в 39 поединках из 94.

В сборной Украины Анатолий сыграл 24 матча. На счету 24-летнего голкипера шесть клиншитов. Поэтому всего за карьеру Трубин сыграл 93 "сухих" матчей и уверенно приближается к цифре 100.

Его партнер по команде Георгий Судаков в матче с Гимарайншем отыграл первый тайм и заработал желтую карточку. Главный тренер Бенфика Жозе Моуринью в перерыве заменил полузащитника.

К слову. По данным Transfermarkt, стоимость Анатолия Трубина составляет 28 миллионов евро. Среди игроков Бенфики он занимает пятое место по трансферной цене.

Как Бенфика с украинцами выступает в сезоне-2025/26?