Підопічні легендарного Жозе Моурінью розгромили на виїзді Гімарайнш з рахунком 3:0. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін виконав свою роботу на відмінно, відстоявши ворота "сухими", пише 24 Канал.

Читайте також Типовий Моурінью: тренер Бенфіки тонко потролив Трубіна після успішного матчу проти Порту

Яке воротарське досягнення підкорив Трубін?

Анатолій Трубін здійснив три сейви та отримав оцінку від WhoScored 7,0 балів. Цей матч для українського воротаря став 10-м "сухим" у сезоні-2025/26 за Бенфіку (5 – у чемпіонаті Португалії, 1 у Суперкубку Португалії та 4 у Лізі чемпіонів).

Загалом за Бенфіку Трубін відіграв вже 115 матчів, у 48 з яких зберіг ворота "сухими". У складі Шахтаря воротар не пропускав м'ячі у 39 поєдинках з 94.

У збірній України Анатолій зіграв 24 матчі. На рахунку 24-річного голкіпера шість кліншитів. Тож всього за кар'єру Трубін відіграв 93 "сухих" матчів і впевнено наближається до цифри 100.

Його партнер по команді Георгій Судаков у матчі з Гімарайншем відіграв перший тайм та заробив жовту картку. Головний тренер Бенфіку Жозе Моурінью у перерві замінив півзахисника.

До слова. За даними Transfermarkt, вартість Анатолія Трубіна становить 28 мільйонів євро. Серед гравців Бенфіки він займає п'яте місце за трансферною ціною.

Відеоогляд матчу Гімарайнш – Бенфіка

Як Бенфіка з українцями виступає у сезоні-2025/26?