У Чилі стартує 28-ий розіграш юнацького чемпіонату світу з футболу. Серед учасників буде і збірна України U-20 під керівництвом Дмитра Михайленка.

Збірна України U-20 готується до виступів на юнацькому чемпіонаті світу-2025. 24 Канал розповідає про все найцікавіше, що стосується турніру в Чилі.

До теми Склад збірної України на юнацький чемпіонат світу: кого викликали і чому навколо команди скандал

Що таке чемпіонат світу U-20?

ФІФА проводить юнацький чемпіонат світу з 1977 року. Останнім часом турнір відбувається раз на два роки, хоча у 2021-му змагання скасували через пандемію коронавірусу.

До ЧС-2025 допускаються гравці, які народились з 2005 по 2009 рік включно. Участь у змаганні беруть 24 збірні з усього світу, серед яких п'ять команд з Європи.

Кваліфікацією на турнір стало юнацьке Євро-2024, де 5 найкращих команд турніру отримали путівки на Мундіаль. Серед них була і Україна, яка дісталась півфіналу.

Як Україна виступала на юнацьких ЧС?

Наша збірна вп'яте зіграє на чемпіонаті світу U-20. Всі випадки участі нашої команди відбулись у XXI сторіччі та неодмінно завершувались виходами у плей-оф.

2001 рік. Україна під керівництвом Анатолія Крощенка виграла групу зі США, Китаєм та Чилі, але в 1/8 фіналу поступилась Парагваю. У тій команді запалював Олексій Бєлік, який відзначився двома суперголами проти чилійців.

2005 рік. Збірною керував Олексій Михайличенко і з ним команда також вилетіла в 1/8 фіналу. Після другого місця у групі з Китаєм, Панамою та Туреччиною "синьо-жовті" вилетіли від майбутніх віцечемпіонів нігерійців. Це була збірна з Алієвим, Мілевським та Гладким.

2015 рік. Команду на ЧС вивів Олександр Петраков і також дійшов із нею до 1/8 фіналу. 7 очок у групі зі США, Новою Зеландією та М'янмою давали надію на подальший прорив, але на першій же стадії плей-оф наша команда по пенальті вилетіла від Сенегалу.

Тоді головною зіркою турніру став Віктор Коваленко, який виграв бомбардирські перегони змагання із п'ятьма голами. Також в тій збірній грали Соболь, Яремчук, Бєсєдін, Бурда та Харатін.

Історичне чемпіонство

Проте назавжди в історію увійде участь України на ЧС-2019. Цю команду також тренував Олександр Петраков, проте цього разу "синьо-жовтим" вдалось здійснити справжню сенсацію. У групі наша команда знову посіла перше місце із сімома очками.

В суперниках були США, Катар та Нігерія. Того Мундіалю у нашої команди вистачило сил ще й на плей-оф. Україна пройшла Панаму, Колумбію та Італію, а у фіналі здобула вольову перемогу над Південною Кореєю (3:1).

Як Україна виграла у фіналі чемпіонату світу U-20: дивитися відео

Зірками тієї команди були Лунін, Сікан, Супряга, Булеца, Попов, Бондар та Конопля. Також запалював на ЧС і Георгій Цитаїшвілі, який пізніше змінив громадянство та став грати за Грузію.

Склад на ЧС-2025

Цього разу збірну України U-20 на юнацький Мундіаль везе Дмитро Михайленко. Саме під його керівництвом наша команда дійшла до півфіналу Євро U-19 торік. УАФ повідомила, що до заявки на турнір потрапили 21 гравець:

ВОРОТАРІ:

Владислав Крапивцов (Жирона)

Маркіян Бакус (ЛНЗ)

Святослав Ванівський (Сталь Жешув)

ЗАХИСНИКИ:

Олексій Гусєв (Кудрівка)

В'ячеслав Кисіль (Понферрадіна)

Максим Деркач (Тукумс 2000)

Кирило Дігтярь (Металіст)

Максим Мельниченко (Полісся)

Максим Киричок (Карпати)

Даніель Вернаттус (Металіст)

ПІВЗАХИСНИКИ:

Богдан Будко (АЗ)

Максим Панченко (Металіст 1925)

Ярослав Караман (Полісся)

Віталій Катрич (Інгулець)

Данило Кревсун (Боруссія Д)

Данііл Ващенко (Олександрія)

Геннадій Синчук (Монреаль)

Артур Шах (Карпати)

Крістіан Шевченко (Вотфорд)

НАПАДНИКИ:

Матвій Пономаренко (Динамо)

Олександр Пищур (Дьор)

На жаль, багатьох футболістів тренерський штаб не міг викликати. Турнір проводиться не у дати ФІФА, тому клуби можуть відмовити у від'їзді своїх гравців на турнір. Точно відомо, що Нюрнберг не відпустив у команду Артема Степанова.

Читайте також Козак Іван Сірко та патріотичне гасло: УАФ презентувала новий автобус збірної України

Емполі також заблокував від'їзд у збірну Богдана Попова. Крім того, чимало гравців з УПЛ не змогли доєднатися до команди. Мова про Домчака з Карпат, Михавка з Динамо, а також Саленка і Маткевича з Зорі.

До слова, Transfermarkt оцінює нашу збірну U-20 у 6,83 мільйона євро. За цим показником підопічні Михайленка посідають 13-те місце. Найдорожчими ж командами турніру є Аргентина (61,8 мільйона), Бразилія (40,9 мільйона) та Іспанія (38,3 мільйона євро).

Склад груп

За результатами жеребкування 24 команди були розділені на шість груп по чотири збірні. Наша команда потрапила у квартет В, де нашими суперниками будуть Південна Корея, Панама та Парагвай.

Склад груп на чемпіонаті світу-2025 U-20:

А: Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет.

В: Південна Корея, Україна, Парагвай, Панама.

С: Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія.

D: Італія, Австралія, Куба, Аргентина.

E: США, Нова Каледонія, Франція, ПАР.

F: Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.

Сам Мундіаль проходитиме у Чилі на стадіонах у Сантьяго, Вальпараїсо, Талці та Ранкагуа. Саме у перших двох містах гратиме Україна:

27 вересня . Південна Корея – Україна (Вальпараїсо)

. Південна Корея – Україна 30 вересня . Панама – Україна (Вальпараїсо)

. Панама – Україна 3 жовтня. Україна – Парагвай (Сантьяго)

До плей-оф потраплять по дві топ-збірні кожного квартету, а також чотири найкращі команди з шести, які посядуть треті місця. Фінал відбудеться 19 жовтня у Сантьяго.