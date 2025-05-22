Наполі та Інтер розіграють чемпіонство: хто фаворит перед останнім туром Серії А

Інтрига в боротьбі за Скудетто протрималась до фінального туру чемпіонату Італії. Наполі має шанс повернути трофей після річної паузи.

Цими вихідними в чемпіонаті Італії відбудуться матчі останнього туру сезону 2024-2025. Головною інтригою вікенду стане чемпіонська боротьба між Наполі та Інтером, повідомляє 24 Канал.

До теми Рома за крок від Ліги чемпіонів: римляни без Довбика ефектно прибили Мілан

БІй за Скудетто

Через участь міланського клубу у фіналі Ліги чемпіонів обидві зустрічі претендентів на Скудетто винесли на п'ятницю, 23 травня. Неаполітанці приймуть Кальярі, тоді як "неррадзурі" завітають в гості до Комо.

Обидва суперники лідерів вже гарантували собі місце в Серії А на наступний сезон. Що ж стосується самих Наполі та Інтера, то перші мають перевагу над командою Сімеоне в один бал перед останнім туром.

Перемога гарантує неаполітанцям четверте у їх історії чемпіонство. У свою чергу осічка "партенопеїв" відкриває двері до Скудетто перед Інтером, якому достатньо буде перемогти Комо. Що цікаво, існує варіант, за якого цей тур стане не останнім для лідерів Серії А.

Якщо Наполі програє, а Інтер зіграє внічию, то команди завершать сезон з однаковою кількістю очок. В такому випадку жоден з додаткових показників не буде врахований. Клубам тоді доведеться провести ще один матч, очний між собою за чемпіонство.

Читайте також Легендарний партнер Шевченка по Мілану вивів Пізу в Серію А вперше за 34 роки

Прогноз Favbet

Очікувано, що у битвах з немотивованими суперниками Наполі та Інтер будуть фаворитами. Перемога перших над Кальярі взагалі оцінюється більше ніж у 80% згідно з оцінками Favbet.

1 Х 2 НАПОЛІ – КАЛЬЯРІ 1,17 7,60 17,00 КОМО – ІНТЕР 5,10 4,50 1,61

Що ж стосується безпосередньо шансів на чемпіонство, то Наполі є явним фаворитом. Скудетто для команди Антоніо Конте оцінюється у 1,10, тоді як міланців – у 7,00.

Нагадаємо, що Наполі є триразовим переможцем Серії А. Команда тріумфувала у 1987, 1990 та 2023 роках. Інтер же вигравав чемпіонат Італії 20 разів, поступаючись за цим показником лише Ювентусу (36).