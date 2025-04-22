Протягом усього життя він був фанатом аргентинського Сан-Лоренцо, який після оголошення трагічної новини одразу щемливо відреагував на смерть Папи Римського. Тепер "святі" вирішили додатково віддати шану Франциску.

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Важливе рішення Сан-Лоренцо

Марсело Моретті, президент аргентинського клубу, заявив, що стадіон, який наразі будується в Буенос-Айресі, матиме ім'я покійного понтифіка, повідомляє 24 Канал із посиланням на Diario Huarpe. Також він пригадав візит до Папи Римського у 2024 році.

Тоді Франциск благословив майбутню споруду та дав добро, щоб її назвали на його честь. Він підписав футболку Сан-Лоренцо, яку буде виставлено в головному залі арени після завершення будівництва.

До слова. Також на честь покійного понтифіка аргентинський клуб проведе поминальну месу на наступних вихідних та одягне пам’ятну форму під час матчу проти Росаріо Сентраль, який відбудеться 26 квітня.

Зазначимо, що в Аргентині та Італії після новини про смерть Папи Римського було скасовано поєдинки, які мали відбутися 21 квітня.