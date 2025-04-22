На протяжении всей жизни он был фанатом аргентинского Сан-Лоренцо, который после объявления трагической новости сразу трогательно отреагировал на смерть Папы Римского. Теперь "святые" решили дополнительно отдать дань уважения Франциску.

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Важное решение Сан-Лоренцо

Марсело Моретти, президент аргентинского клуба, заявил, что стадион, который сейчас строится в Буэнос-Айресе, будет носить имя покойного понтифика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Diario Huarpe. Также он вспомнил визит к Папе Римскому в 2024 году.

Тогда Франциск благословил будущее сооружение и дал добро, чтобы его назвали в его честь. Он подписал футболку Сан-Лоренцо, которую будет выставлено в главном зале арены после завершения строительства.

К слову. Также в честь покойного понтифика аргентинский клуб проведет поминальную мессу на следующих выходных и наденет памятную форму во время матча против Росарио Сентраль, который состоится 26 апреля.

Отметим, что в Аргентине и Италии после новости о смерти Папы Римского были отменены поединки, которые должны были состояться 21 апреля.