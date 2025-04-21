Родной футбольный клуб понтифика Франциска отдал ему дань уважения. Сан-Лоренцо подготовил короткое видео в честь одного из своих самых известных болельщиков, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

К теме Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского, с которым был лично знаком

Сан-Лоренцо почтил память Папы Римского

В 2008 году Хорхе Марио Бергольо, как звали Франциска до избрания Папой Римским, вступил в официальный фан-клуб команды и даже получил специальное удостоверение. В его коллекции были футболки Сан-Лоренцо с подписями игроков команды. "Циклоны" очень гордились своим известным болельщиком.

"Он никогда не был просто кем-то другим, он всегда был одним из нас. От Хорхе Марио Бергольо до Франсиска одна вещь никогда не менялась – его любовь к "Циклону", – говорится в заметке Сан-Лоренцо.

Сан-Лоренцо посвятил видео Папе Римскому

Отметим, что футбольный клуб Сан-Лоренцо был создан в 1908 году при поддержке католического священника Лоренцо Масси. "Святые" являются одним из самых популярных клубов Аргентины.

Ранее сообщалось, что Серия А перенесла все матчи понедельника, 21 апреля. Из-за смерти понтифика Франциска в Италии отменили все развлекательные мероприятия.