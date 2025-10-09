Олександр Усик досягнув вершини аматорського боксу та підкорив дві вагові категорії на професійному рівні. У липні він став першим в історії 3-разовим абсолютним чемпіоном світу.

Наразі його кар'єра близька до завершення, але поки невідомо коли це станеться та чим надалі планує займатися український боксер. Його колишній суперник Тоні Белью пролив світло щодо цього питання, повідомляє 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting.

Чи залишиться Усик в боксі?

Під час інтерв'ю ще одному ексчемпіону світу Карлу Фрочу британець заявив, що мав розмову з Олександром Усиком про завершення кар'єри. Українець йому розповів, яку діяльність планує вести після того, як повісить рукавички на цвях.

Коли я його інтерв'ював на Лондонському колесі, я сів з ним, і він спитав, як я живу на пенсії – чи не нудно. Здавалося, він мене випитує, ставлячи питання, які я мав би ставити йому. Він сказав, що хоче віддати щось назад. Він хоче допомогти Україні, бути частиною тренерської роботи в аматорській системі,

– сказав Белью.

Також колишній суперник Усика висловився про завершальний етап кар'єри Усика та його боксерську спадщину. Він сподівається, що українець у правильний час та на мажорній ноті завершить свої виступи на профі-рингу.

"Він сказав, що в нього залишилось два бої. Один вже відбувся, залишився ще один. Він неймовірний у тому, що робить. Я не знаю, куди він піде далі. Чи покращить його кар'єру або спадок перемога над Паркером? Насправді ні. І це він має зважити. У нього все ще є голод до перемог, бо він не живе від мотивації – вона приходить і йде.

Він живе завдяки відданості та дисципліні. Він веде спартанське життя. Він досягнув усіх цілей, побував на всіх аренах світу та переміг усіх в їхньому ж домі. Більше йому нічого доводити. Він чудовий амбасадор боксу та ще кращий амбасадор своєї країни. І я сподіваюся, що він завершить кар'єру з гідністю", – заявив Белью.

Довідка. Усик і Белью билися в листопаді 2018 року за звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті. Тоді українець переміг нокаутом у восьмому раунді. Після того поєдинку британець повісив рукавички на цвях, а Олександр перейшов у надважку вагову категорію.

Зазначимо, що раніше британець в інтерв'ю DAZN розповідав, хто стане наступним королем хевівейту після відходу на пенсію Олександра Усика. Він виділив свого перспективного земляка Мозеса Ітауму.

Мозес – найбільша зірка британського боксу. Він – майбутнє. Я завжди думав, що його може стримувати розмір, але він досить хороший. Олександр Усик показав, що розмір – це не головне. Мозес ще хлопець. Я бачу в ньому потенціал,

– сказав Белью.

Що відомо про кар'єру Усика?