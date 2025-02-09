Закривавлений Чісора знищив Валліна у своєму "останньому танці" в Манчестері

У ніч проти 9-го лютого 2025-го року (в Україні) Дерек Чісора вийшов у ринг проти Отто Валліна. 41-річний ветеран боксу зустрівся зі шведським опонентом.

До поєдинку Чісора підійшов важчим. Дерек переважив свого суперника на цілих 9 кілограмів – 117,4 проти 108,4 в Отто Валліна. Британець володів солідною перевагою напередодні двобою, повідомляє 24 Канал.

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Дивовижний бій від Чісори

Цей двобій отримав статус елімінатора за титул IBF. Тріумфатор поєдинку забезпечить собі 2-ге місце у рейтингу і стане найрейтинговішим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.

Чісора захопив центр рингу та домінував на ринзі вже із перших секунд стартового раунду. Хоч Дерек і був дуже повільним та викидав не надто сильні удари, але діяв першим номером. Швед намагався витримувати дистанцію та діяти у клінчі.

Наступні два раунди теж проходили під диктування 41-річного британця, який раз по раз притискав Валліна до канатів. Чісора був націлений на корпус Отто, аби збити дихання суперника. Натомість шведський боксер викидав поодинокі удари у голову Дерека. У третьому раунді екссуперник Усика декілька разів точно влучив у голову опонента.

У 6-му раунді суддя на декілька секунд призупинив бійку через кров на обличчі Дерека. Половина обличчя Чісори було закривавлене, але двобій продовжився. Попри це британець продовжив домінувати у ринзі. Валлін більше виглядав, як груша для побиття.

Валлін побував на настилі рингу

Дуже потужний сьомий раунд видав Чісора, а особливо, його кінцівку, коли притиснув Отто до кута рингу та викинув потужну комбінацію із ударів. У 8-му раунді Дерек влаштував справжню м'ясорубку у куті, куди вкотре затиснув суперника із Швеції.

Потужне закінчення раунду від Чісори: дивіться відео

У наступному раунді Валлін побував на настилі рингу. Дуже ефектне падіння було від Отто, який пролетів аж до кута рингу. Суддя відрахував шведу, але той продовжив бій.

Відео падіння Валліна

Щось справді неймовірне бачили на власні очі прихильники боксу. Цей бій не був схожим на інші та дуже відрізнявся від, наприклад, двобою Усика проти Ф'юрі.

Дерек знову активізувався у середині передостаннього чемпіонського раунду.

Перед останнім 12-м раундом, Чісора виграв вісім раундів, а Валлін – лише три.

Було видно, як складно вже дихає та пересувається 41-річний Чісора. Кров на його обличчі не зникала. Дерек ледь стояв на ногах, але продовжував боксувати у своєму останньому раунді у Великій Британії.

Боксери провели увесь шлях у 12 раундів, а переможця бою визначали суддівські підрахунки. Судді віддали перемогу Дереку Чісорі, який видав яскравий "останній танець" у Великій Британії – 114-112, 116-110, 117-109. Легенда!!!