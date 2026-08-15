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Sport News 24 Футбол Відома причина неучасті Ярмоленка у матчі проти Карабаха: конфлікт з Динамо спростовано
15 серпня, 16:15
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Відома причина неучасті Ярмоленка у матчі проти Карабаха: конфлікт з Динамо спростовано

Олександр Щербатих

Андрій Ярмоленко пропустив поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій у з’язку зі станом здоров’я. Про це розповів лікар команди Ігоря Костюка.

Після вильоту Динамо з єврокубків з’явилась інформація, що досвідчений півзахисник влаштував бойкот матчу в азербайджанській столиці, коли опинився поза заявкою на гру проти Карабаха. Для сайту "Український футбол" ситуацію прокоментував головний лікар Динамо Андрій Шморгун. 

Що сталось з Ярмоленком

Представник клубу заявив, що футболіст занедужав у день проведення матчу. 

У Андрія був ентеровірус, трималася висока температура. Через це він був змушений залишитися у готелі та перебував під крапельницями, 
– зазначив Шморгун.

Нагадаємо, що наприкінці травня 36-річний футболіст підписав новий контракт з Динамо. Трудова угода розрахована до завершення сезону 2026/27. 

Що далі для Динамо 

Ярмоленка Динамо продовжить боротьбу у чемпіонаті України. У третьому турі команда Ігоря Костюка прийме ковалівський Колос. Старт матчу заплановано 16 серпня о 18.00 за київським часом. 

Наразі столичний клуб гостро критикується уболівальниками та експертами. Наприклад, колишній головний тренер "біло-синіх" Йожеф Сабо вважає, що поруч із Ярмоленком виступають футболісти, рівень яких не відповідає навіть вимогам української Прем'єр-ліги. Самому ж Андрію фахівець порадив завершити ігрову кар’єру.

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