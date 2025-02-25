Мексиканського арбітра відсторонили від роботи через Мессі

Мексиканського арбітра Марко Антоніо Ортіса Нава відсторонили від роботи на пів року. До покарання став причетним Ліонель Мессі.

У четвер, 20 лютого, відбувся фінальний матч Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, у якому зустрілися Канзас-Сіті та Інтер Маямі. Завдяки голу Ліонеля Мессі команда здобула перемогу з рахунком 0:1.

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Чому відсторонили арбітра

Під час протистояння Канзас-Сіті та Інтер Маямі Марко Антоніо Ортіс Нава попросив автограф у Ліонеля Мессі для свого родича з обмеженими можливостями, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

Через це він поніс дисциплінарне стягнення його на пів року відсторонили від роботи на турнірах Конфедерації футболу Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну.

Відзначимо, що арбітр продовжить судити матчі чемпіонату Мексики. У разі повторного порушення його усунуть вже безстроково.