Тренер Дюбуа пояснив, чому "Динаміт" переможе Усика
- Реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на "Вемблі".
- Тренер Дюбуа, Дон Чарльз, вважає, що його підопічний значно покращився у фізичному, ментальному та технічному плані.
- Дон Чарльз зазначив, що під час боїв з іншими суперниками Дюбуа показував невеликий приріст покращень.
- Перший бій в серпні 2023 року закінчився перемогою Усика нокаутом у дев'ятому раунді, але Дюбуа не визнає поразки.
Тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз висловився про майбутній реванш свого підопічного з Олександром Усиком. Зокрема він пояснив, завдяки чому "Динаміт" переможе українця.
Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".
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Як Дюбуа переможе Усика
Тренер британця сказав, що він додав у кожному аспекті: фізично, ментально, технічно, а також виріс як людина, пише 24 канал з посиланням на TalkSport.
До сьогоднішнього Даніеля Дюбуа додалося багато факторів. Я бачу його кожен божий день, і є так багато чого, чого не бачити публіка. Те, чому я його навчав два роки тому, лише зараз втілюється у його систему,
– сказав Дон Чарльз.
Він також сказав, що видно невеликий приріст покращень від бою з Міллером до бою з Хрговичем, а потім до бою з Джошуа.
"І ми не змогли продемонструвати наступний рівень покращень у бою з Паркером, з якого ми, на жаль, вибули через хворобу. Але Усик – це зовсім інша проблема. Він особливий", – додав тренер Даніеля Дюбуа.
Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.