Легенда боксу пояснив, чому Усик декласував Дюбуа в реванші

У суботу, 19 липня, відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. За цей статус в очному протистоянні билися Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Попри очікування багатьох експертів, воно не було конкурентним й українець розібрав свого суперника, нокаутувавши вже у п'ятому раунді. Своєю думкою що реваншу між бійцями поділився колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

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Чому Дюбуа програв Усику?

Легендарний американський боксер розповів, чому британець не зміг нав'язати гідну боротьбу. Він пояснив причину поразки "Динаміта" відсутністю роботи над помилками після першого бою з Усиком.

Усик нокаутував Дюбуа джебом у першому бою, розумієте? Даніель мав щось змінити, але не зробив цього. У реванші він не показав нових прийомів, взагалі нічого нового. Як він міг сподіватися на позитивний результат?

– заявив Джонс.

Зазначимо, що перший поєдинок між зірковими супертяжами відбувся в серпні 2023 року. Тоді Олександр Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

До слова. Поразка на "Вемблі" стала третьою в кар'єрі Даніеля Дюбуа. Окрім двох фіаско з українцем, він також програв Джо Джойсу у 2020 році.

Нагадаємо, що напередодні ESPN оновив рейтинг P4P. Місце в ньому Олександра Усика залишилося незмінним.