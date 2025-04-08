Ла Ліга подала скаргу на Барселону через реєстрацію Ольмо

Представники Ла Ліги подали апеляцію на рішення спортивного управління Іспанії щодо дозволу на реєстрацію Дані Ольмо. Також вони направили скаргу до Інституту бухгалтерського обліку та аудиту (ICAC) щодо цього рішення.

Скандал із реєстрацією Дані Ольмо в Барселоні розпочався після його переходу з Лейпцига в серпні 2024 року за 55 мільйонів євро. Через фінансові обмеження Ла Ліги та перевищення зарплатного ліміту клуб не зміг одразу зареєструвати гравця для участі в чемпіонаті.

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Скандал набирає обертів

Раніше представники Ла Ліги подали скаргу до CSD щодо виступів футболіста у складі Барселони, проте Вища спортивна рада її відхилила, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

Фінансова звітність показує, що ні 31 грудня 2024 року, ні 3 січня 2025 року, ні після цієї дати Барселона не мала можливості зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора,

– заявили в Ла Лізі.

У відповідь президент Барселони Жоан Лапорта сказав, що Ла Ліга порушила конфіденційність клубу, опублікувавши подробиці продажу VIP-місць на "Камп Ноу", а також порушує статті 5 Регламенту підготовки бюджетів клубу.

Відзначимо, що "каталонці" досі не змогли зареєструвати Дані Ольмо.