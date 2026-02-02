Суркіс сказав "Фас", – Маркевич пояснив, чому не затримався надовго у збірній України

Мирон Маркевич майже всю тренерську кар'єру провів на клубному рівні. Проте був у нього короткий період, коли він очолював збірну України.

У 2010 році іменитий наставник поєднував роботу в Металісті та національній команді, проте подав у відставку зі збірної, не пропрацювавши й семи місяців. Він розповів в інтерв'ю Українському футболу про причини такого рішення.

Читайте також Олександр Зінченко офіційно перейшов в Аякс: що відомо про трансфер гравця збірної України

Що сказав Маркевич про відхід зі збірної України?

Фахівець пригадав, як з’явилася інформація про договірний матч між харківським клубом і Карпатами (4:0), коли він очолив "синьо-жовтих". Маркевич назвав того, хто це все запустив і чому так сталось.

Усе це було з подачі Суркіса, а виконавцем був Петро Димінський. Суркіс сказав "Фас" – і все. Минуло вже два роки чи більше, як вони це згадали. Мене тоді призначили тренером збірної, і це все читалося. Адже він не хотів, а на моєму призначенні в збірну наполіг Коломойський,

– сказав Маркевич.

Спеціаліст згадав, що тоді відбувалось за кулісами. Це змусило його обирати між національною командою та клубом.

"Навіть представляючи мене, Суркіс зробив ніби позначку: правда, нам надійшла інформація від Петра Димінського, треба розбиратися. Тоді вже почалася війна між Ярославським і Суркісом: гра в Добромилі, затримка в повітрі нашого рейсу на матч із Динамо, неадекватне суддівство. А я – тренер збірної. І потрібно було вибирати. Тому пішов зі збірної", – пояснив Маркевич.

До слова. Маркевич – перший і єдиний наставник збірної України, який не зазнав жодної поразки з "синьо-жовтими". Під його керівництвом наша національна команда розгромила Литву (4:0), перемогла Румунію (3:2) та Норвегію (1:0), а також зіграла внічию з Нідерландами з рахунком 1:1 (дані Transfermarkt).

Зазначимо, що Маркевича тоді змінив Юрій Калитвинцев, який пропрацював у статусі виконувача обов'язків до квітня 2011 року. Після чого на постійній основі команду очолив Олег Блохін.

Що відомо про кар'єру Маркевича?