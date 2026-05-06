Маркевичу закрили шлях до збірної України

Після звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України у ЗМІ активно обговорювали, кого хотіли б бачити на цій посаді або хто міг би очолити команду. Одним із найбільш обговорюваних кандидатів був Мирон Маркевич.

Нещодавно з'явилася інформація, що збірну вперше в історії очолить іноземний тренер, і ним стане італієць Андреа Мальдера. Тому на своєму ютуб-каналі журналіст Ігор Циганик вирішив пояснити це рішення.

Чому УАФ обрали Мальдеру?

Циганик повідомив, що Українська асоціація футболу обрала Мальдеру на посаду головного тренера збірної України замість Маркевича через "сигнал із владних кабінетів".

За словами журналіста, львівське крило УАФ, яке представляє віцепрезидент Андрій Шевченко-Зісман, сподівалося просунути кандидатуру Маркевича.

Львівське крило було впевнене, що зможе проштовхнути Маркевича. Цю інформацію навіть доносили до журналістів. Я теж думав, що все складеться – це виглядало як логічний варіант,

– заявив Циганик.

Циганик оцінював можливе поєднання Маркевича та Мальдери як перспективне, проте журналіст зазначає, що остаточне рішення змінилося через сигнал із владних кабінетів.

Міг би вийти цікавий тандем Маркевич – Андреа Мальдера. Але з владних кабінетів надійшов чіткий сигнал: жодних кандидатів від львівської сторони. Шевченку дали карт-бланш на призначення, і він вирішив зробити ставку на свого колишнього помічника Андреа Мальдеру,

– сказав він.

Кого хочуть бачити тренером збірної України?

Ексгравець збірної України Сергій Кривцов у коментарі для 24 Каналу поділився думками щодо нещодавніх змін у тренерському штабі "синьо-жовтих".

За словами футболіста, серед обговорюваних кандидатур на роль тренера виділялися два фахівці – Андреа Мальдера та Ігор Йовічевич, а чутки про Паулу Фонсеку було малоймовірним через зайнятість тренера у Франції.

Ходили чутки щодо Йовічевича чи Фонсеки. Але з Фонсекою тяжко, тому що він головний тренер Ліона. Тобто з тих, про кого були чутки, то між Йовічевичем та Мальдерою я би поставив знак рівності,

– зазначив він.

Експерт також порівняв сильні сторони обох кандидатів.

Може, у Йовічевича більший козир, тому що він розмовляє українською. Але досвіду топрівня більше все ж таки в Мальдери. Для мене вони обидва були рівноцінними кандидатами. Обрали Мальдеру, тож я радий цьому вибору,

– підсумував Кривцов.

Хто такий Андреа Мальдера?