Усик відверто зізнався, що хотів змінити спортивне громадянство

Український боксер Олександр Усик зробив відверте зізнання. Спортсмен хотів змінити спортивне громадянтво.

Олександр Усик разом з дружиною Катериною дали велике інтерв'ю Славі Дьоміну. Український боксер зізнався, що мав думки про зміну спортивного громадянства, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Усик про зміну спортивного громадянства

Олександр зазначив, що з самого початку його чорнили і він не розумів чому. Саме тому у нього з'явилися думки покинути країну, тому що в нього були пропозиції від інших країн боксувати за них.

США, Туреччина була, Ірландія була. А потім я зрозумів, що країна тут ні до чого. Країна є країна, вона була до мене, вона буде після мене. І вона була до цих людей і буде після цих людей. Це просто людина. Якщо я в центрі уваги, то вони теж хочуть бути в центрі уваги. І вони за рахунок мого імені роблять собі якусь популярність, ще щось,

– сказав Олександр Усик.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.