Нещодавно з'явилася інформація, що київське Динамо зацікавилося у послугах Олексія Сича. Таким чином кияни планували підсилити свій захист.

Читайте також Оболонь оголосила про трансфер чемпіона світу

Сич відмовився від перегляду в Динамо

Футболіст Руху вважає, що має достатньо високий рівень гри, щоб одразу підписати контракт, не проходячи спочатку перегляд у команді, пише 24 канал з посиланням на телеграм-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

Зазначається, що найімовірніше 23-річний захисник продовжить кар'єру в львівських Карпатах.

Довідка. Олексій Сич у сезоні-2024/2025 зіграв 17 матчів за Рух, у яких відзначився 4-ма результативними передачами.

Відзначимо, що футболіст має великий досвід виступів за молодіжну збірну України, а восени 2024 року вже дебютував за основну команду.