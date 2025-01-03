Денис Устименко приєднався до столичного колективу, покинувши Кривбас. Нападник виступатиме під 9-м номером, повідомляє 24 канал із посиланням пресслужбу клубу.

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Устименко в Оболоні

За наявної інформацією, головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб не розраховував на Дениса Устименка. Тому криворіжці вирішили відпустити 25-річного форварда.

Деталі контракту з чемпіоном світу U-20 в Оболоні вирішили залишити в таємниці. У першій половині сезону-2024/2025 Устименко на правах оренди виступав за львівські Карпати.

У складі "левів" Денис Устименку зіграв у 14 матчах в українській Прем'єр-Лізі. За цей період нападник зміг відзначитись лише одним забитим м'ячем.