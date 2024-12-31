"Вовки" підписали хавбека Хапоеля Беер-Шеви Томера Йосефі. Контракт з 25-річним хавбеком розраховано на три роки, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт клубу.

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Що відомо про Йосефі

Ізраїльський атакувальний півзахисник провів чудовий 2024 рік. На рахунку Томера Йосефі сім голів та три результативні передачі у поточній кампанії у вищому дивізіоні чемпіонату Ізраїля.

25-річний хавбек також брав участь у матчах Ліги конференцій сезону-2024/2025. У чотирьох єврокубкових матчах Йосефі записав у свій актив, ще дві результативні дії.

Томер Йосефі був лідером молодіжної збірної Ізраїлю U-21. У 2024 році півзахисник отримав виклик до головної національної команди країни.