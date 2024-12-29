Колишнім воротарем Динамо та Дніпра зацікавилась полтавська Ворскла. На підписанні Бойка наполягає головний тренер команди Юрій Максимов, повідомляє 24 канал із посиланням на BurBuzz.

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Повернення Бойка у футбол

Ігор Бурбас розповів, що ексголкіпер Денис Бойко може відновити кар'єру у полтавській Ворсклі. Український інсайдер підкреслив фізичну форму колишнього воротаря.

Денис у дуже хорошій формі, підтримує її, тренується, але не впевнений чи гратиме надалі у футбол. Наразі він не визначився,

– сказав Бурбас.

Нагадаємо, що останнім клубом Дениса Бойка було житомирське Полісся. Також він виступав за Дніпро, з яким грав у фіналі Ліги Європи, Динамо, іспанську Малагу та Бешикташ з Туреччини.

Зазначимо, що у сезоні-2024/2025 Ворскла займає 12 місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Після 17 зіграних матчів полтавчани мають у своєму активі 16 пунктів.