Один з гравців Челсі не потиснув руку Трампу: у чому причина

Дональд Трамп взяв участь у церемонії нагородження Челсі після розгромної перемоги над ПСЖ у фіналі Клубного чемпіонату світу. Однак без курйозів не обійшлось.

Під час церемонії нагородження футболістів Челсі сталася несподіванка. 19-річний гравець "пенсіонерів" проігнорував рукостискання з Дональдом Трампом, пише 24 Канал.

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Чому футболіст не потис руку Трампу?

Під час нагородження чемпіонів президент США Дональд Трамп, який долучився до церемонії, вручав медалі гравцям Челсі. Однак несподівано для всіх 19-річний футболіст Тайрік Джордж не потиснув йому руку. Цей момент одразу викликав хвилю обговорень у соцмережах.

Та, як з’ясувалося, ніякого протесту чи зневаги в дії гравця не було. Нагородження відбувалося у пришвидшеному темпі, і Трамп, відволікшись на наступну медаль, просто пропустив рукостискання з Джорджем. Сам футболіст, за словами очевидців, поставився до інциденту спокійно, адже головне для нього – це трофей, який він завоював разом з командою.

Цікаво, що для Челсі ця перемога стала другою на Клубному чемпіонаті світу. Вперше вони тріумфували у 2021 році, коли у фіналі здолали Палмейрас.