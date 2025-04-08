Американський тренер розкритикував Хрговича після його перемоги над Джойсом

Американський тренер і боксерський оглядач Тедді Атлас прокоментував перемогу Філіпа Хрговича над Джо Джойсом. Він розкритикував хорватського боксера.

У суботу, 5 квітня, в Манчестері відбувся вечір боксу, де у протистоянні зійшлися Філіп Хргович та Джо Джойс. Хорватський боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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Що сказав Атлас про перемогу

Він зазначив, що Хргович змінив тренера, але це не дало жодних покращень. Кожного разу ми бачимо одне й те саме – лівий прямий і правий боковий, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Тедді Атласа.

Це весь його арсенал, більше нічого. І це повторюється кожного бою. Єдине, що змінилося, це суперник. Я не бачу, щоб новий тренер змінював його стратегію чи працював над розширенням його техніки. Філіп залишається таким самим, без будь-якої креативності чи нових комбінацій,

– сказав Тедді Атлас.

Тренер також додав, що, якщо Хргович не змінить свій підхід, йому буде важко досягти успіху на високому рівні. Кожен великий боєць має в своєму арсеналі різноманітні варіанти атак, непередбачуваність. Без цього йому буде важко здобувати титули і перемагати у боях з найкращими боксерами світу.

Відзначимо, що поразка від Філіпа Хрговича стала четвертою для Джо Джойса в останніх п'яти боях.