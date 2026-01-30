Від дружби до бізнесу: чому Усик припинив співпрацю з Красюком після 12 років

Український супертяж Олександр Усик розповів про причини завершення співпраці з багаторічним промоутером Олександром Красюком. Рішення стало одним із найгучніших у боксерському світі.

Український супертяж Олександр Усик та його промоутер Олександр Красюк співпрацювали 12 років. За інформацією Boxing King Media, причиною розриву став не конфлікт чи скандал, а зміна професійних пріоритетів.

Дивіться також Колишній чемпіон світу викликав Усика на бій: що чекає українця у 2026 році

Що сказав Усик?

Олександр Усик наголосив, що вони не "перестали бути друзями" з промоутером, а лише змінили формат роботи: тепер Красюк допомагатиме йому в бізнес-проєктах, а не в промоції боїв.

Це не було повне розірвання відносин. Я будую бізнес, USYK 17 – саме в цій компанії працює Красюк. Ми більше не працюємо у сфері боксу, він мені допомагає в іншому напрямку,

– сказав Усик.

Чутки про конфлікт Усика і Красюка

Як повідомляє The Independent, офіційний розрив не супроводжувався конфліктом і був взаємно погоджений обома сторонами.

Команда Усика поспішила спростувати чутки про конфлікт між боксером і промоутером, назвавши рішення "природним етапом" їхніх професійних стосунків.

Це звичайний етап, коли атлет має власну команду і стратегічно планує подальший розвиток. Конфліктів не було – усе відбулося з повагою та розумінням,

– сказав Сергій Лапін, керівник Ready To Fight.

Що відомо про співпрацю Усика та Красюка?