Ексгравець Динамо розкритикував одного з лідерів збірної України за гру проти Бельгії

Колишній гравець Динамо Віктор Леоненко розкритикував Олександра Зінченка за гру у матчі проти Бельгії. Він вважає, що на своїй позиції футболіст зіграв погано.

У четвер, 20 березня, відбулися перші матчі плей-оф Ліги націй. В одному з них Україна вирвала перемогу у Бельгії з рахунком 3:1.

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Чому Леоненко розкритикував Зінченка

Колишній футболіст оцінив гру українського гравця у матчі проти збірної Бельгії, пише 24 канал з посиланням на Sport-Express.

Він узагалі знає, що ривки треба робити? Зінченко, хоч і віддав гольову, але весь матч дриботив, а не бігав. У нас за ветеранів Саленко так ходить, але йому 55 років, а блондинчику – 28,

– сказав Віктор Леоненко.

Під час матчу Олександр Зінченко змінив позицію на полі, перемістившись із центру півзахисту на правий фланг оборони.

Нагадаємо, що другий матч проти збірної Бельгії відбудеться 23 березня о 21:45 за київським часом.