Існує чимало перепон: чому трансфер Зінченка в Аякс досі не відбувся

Олександр Зінченко в нинішнє трансферне вікно з великою ймовірністю змінить клубну прописку. Він має залишити Ноттінгем Форест, в якому більше не розраховують на українського футболіста.

Очікувалося, що ще минулого тижня він мав перейти в Аякс, проте цього досі так і не сталося. Нідерландський журналіст Лентін Гудейк у подкасті VI ZSM розповів, чому трансфер затримується.

Які виникли проблеми з трансфером Зінченка?

За його інформацією, наразі перехід гравця збірної України перебуває далеко від фінальної стадії. Все через низку проблем, які виникли останнім часом.

Гудейк повідомив, що потенційний трансфер затягується через важкі перемовини між зацікавленими сторонами. Річ у тім, що спочатку планувалася орендна угода, але згодом клуби вирішили оформити повноцінний перехід і поки його не вдається завершити.

У перемовинах беруть участь чотири сторони. Зінченко перебуває в оренді з Арсенала в Ноттінгем Форест, тому спочатку потрібно розірвати цей договір. Потім Арсенал та Аякс мають досягти угоди. Після цього Зінченко має дати свою особисту згоду. Структура також змінилася. Спочатку це була оренда, тепер це постійний трансфер із шестимісячним контрактом,

– сказав Лентін.

Журналіст додав, що сторони мають дуже багато нерозв'язаних питань. При цьому Аякс усе ще зацікавлений у трансфері та сподівається, що жоден інший клуб не запропонує більше у фінансовому плані.

"Чи платитиме Аякс підписний бонус? Що робити із зарплатою Олександра? Чи будуть сторони укладати будь-які угоди до літа? Чи отримає Аякс щось від цього трансферу в майбутньому, чи це справді шестимісячний контракт? У зв'язку з вищезазначеними обставинами трансфер затягується довше, ніж очікувалося. Останнім часом в Аяксі сталося багато подій. Тож нам залишається лише чекати та дивитися", – заявив Гудейк.

До слова. Раніше у ЗМІ вже навіть були опубліковані дані про умови контракту Зінченка в Аяксі. Він погодився піти на пониження зарплати в порівнянні з тією, яку йому платить Арсенал.

Зазначимо, що інтерес до Олександра проявляли й інші клуби. Серед них, зокрема, називався італійський Мілан.

Що відомо про кар'єру Зінченка?