Дубль Невертона та більярдний удар Бондаренка: Шахтар в Одесі розгромив Чорноморець
- Шахтар переміг Чорноморець з рахунком 3:0 у Одесі, завдяки голам Бондаренка та дублю Невертона.
- Після 27 турів Шахтар на третьому місці з 57 очками, а Чорноморець на останньому з 18 очками.
- Чорноморець веде боротьбу за збереження місця в УПЛ, тоді як Шахтар прагне здобути срібні медалі.
Поєдинок в Одесі між Чорноморцем та Шахтарем відкривав суботню програму 27 туру УПЛ. "Гірники" без проблем розібралися з суперником.
Чорноморець – Шахтар 0:3
Голи: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75
Господарі поля, яких очолює ексзахисник Шахтаря Олександр Кучер, ведуть відчайдушну боротьбу за збереження прописки в еліті. Натомість "гірники" розраховують завоювати срібні медалі, пише 24 Канал.
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"Гірники" штовхають "моряків" у Першу лігу
У першому таймі "моряки" чітко відпрацювали в обороні, не дозволивши донеччанам забити бодай один гол. На перерву суперники пішли з нулями на табло.
Після відпочинку підопічні Маріно Пушича додали у швидкості й захист Чорноморця посипався. На 55-й хвилини Бондаренко пробив зі штрафного та за допомогою рикошету поклав м'яч у кут воріт Рудька.
Після цього настав час Невертона. Спочатку бразилець завдяки індивідуальним діям збільшив перевагу "гірників". А через кілька хвилин оформив дубль.
"Моряки" до кінця матчу так і не змогли забити гол престижу та зазнали розгромної поразки 0:3.
Відеоогляд матчу Чорноморець – Шахтар
- Шахтар продовжує гонку за "срібло". Після 27 матчів "гірники" йдуть третіми з 57 очками.
- Чорноморець погіршив свої шанси на порятунок. У "моряків" останнє місце та лише 18 очок в активі.