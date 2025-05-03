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Sport News 24 Футбол Дубль Невертона та більярдний удар Бондаренка: Шахтар в Одесі розгромив Чорноморець
3 травня, 15:20
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Дубль Невертона та більярдний удар Бондаренка: Шахтар в Одесі розгромив Чорноморець

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Шахтар переміг Чорноморець з рахунком 3:0 у Одесі, завдяки голам Бондаренка та дублю Невертона.
  • Після 27 турів Шахтар на третьому місці з 57 очками, а Чорноморець на останньому з 18 очками.
  • Чорноморець веде боротьбу за збереження місця в УПЛ, тоді як Шахтар прагне здобути срібні медалі.

Поєдинок в Одесі між Чорноморцем та Шахтарем відкривав суботню програму 27 туру УПЛ. "Гірники" без проблем розібралися з суперником.

Чорноморець – Шахтар 0:3

Голи: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

Господарі поля, яких очолює ексзахисник Шахтаря Олександр Кучер, ведуть відчайдушну боротьбу за збереження прописки в еліті. Натомість "гірники" розраховують завоювати срібні медалі, пише 24 Канал.

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"Гірники" штовхають "моряків" у Першу лігу

У першому таймі "моряки" чітко відпрацювали в обороні, не дозволивши донеччанам забити бодай один гол. На перерву суперники пішли з нулями на табло.

Після відпочинку підопічні Маріно Пушича додали у швидкості й захист Чорноморця посипався. На 55-й хвилини Бондаренко пробив зі штрафного та за допомогою рикошету поклав м'яч у кут воріт Рудька.

Після цього настав час Невертона. Спочатку бразилець завдяки індивідуальним діям збільшив перевагу "гірників". А через кілька хвилин оформив дубль.

"Моряки" до кінця матчу так і не змогли забити гол престижу та зазнали розгромної поразки 0:3.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Шахтар

  • Шахтар продовжує гонку за "срібло". Після 27 матчів "гірники" йдуть третіми з 57 очками.
  • Чорноморець погіршив свої шанси на порятунок. У "моряків" останнє місце та лише 18 очок в активі.