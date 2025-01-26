Два місця вакантні: четверо українців гарантували участь у чемпіонаті світу з біатлону

Чоловіча збірна України з біатлону візьме участь у чемпіонаті світу. Турнір відбудеться у швейцарському місті Ленцергайде.

12 лютого у швейцарському Ленцергайде розпочнеться чемпіонат світу з біатлону. Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився з іменами чотирьох спортсменів, які вирушать на ЧС-2025, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Хто з українців поїде на чемпіонат світу

За підсумком результатів на Кубку світу з біатлону Україну на світовій першості представлять: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

Ще два місця у складі збірної залишаються вакантним. Двох біатлоністів відберуть за результатами чемпіонату Європи, який пройде в Італії з 29 січня по 2 лютого. На континентальному турнірі у більшості гонок виступатимуть представники команди Б. Лише в естафеті Україна виставить найсильніший склад.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи пропустить Дмитро Підручний. Лідера збірної України турбують проблеми зі спиною. Дмитро розраховує під час паузу відновитися та добре підготуватися до світової першості.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України виступає на чемпіонатах світу з біатлону починаючи з сезону 1992/93. На рахунку наших біатлоністів сім нагород: одна золота та шість бронзових медалей. У 2019 році Дмитро Підручний став чемпіоном світу у гонці переслідування.