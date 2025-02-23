Тріумф норвежців та провал українців: як завершилася остання гонка ЧС-2025 з біатлону

У неділю, 23 лютого, у швейцарському Ленцергайде відбулася остання гонка чемпіонату світу-2025 з біатлону. Програму світової першості закривав чоловічий масстарт.

До стартового листа чоловічого масстарту на ЧС-2025 потрапили 30 найкращих біатлоністів. Україну в гонці представляли лідери "синьо-жовтих" – Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, пише 24 Канал.

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Хто став чемпіоном світу у чоловічому масстарті

У масстарті на дистанцію 15 кілометрів Підручний стартував під 16 номером, а Мандзин – 25-м.

Українські біатлоністи вдало розпочали гонку, закривши усі мішені на першому вогневому рубежі. Підручний та Мандзин трималися у десятці. Проблеми розпочалися на другій лежці – Дмитро не зміг закрити чотири мішені, а Віталій допустив одну хибу.

У підсумку найкраще з українців завершив гонку Мандзин. 21-річний біатлоніст з трьома промахами фінішував 27-м.

Останній комплект нагород чемпіонату світу дістався представникам збірної Норвегії. У запеклій боротьбі "золото" у чоловічому масстарті здобув Ендре Стремсгейм, срібна медаль у Стурли Легрейда, а бронзову нагороду виборов Йоганесс Бьо.

Результат чоловічого масстарту ЧС-2025

1. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 1+0+0+0) 38:22.6

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 2+0+0+0) +12.4

3. Йоганесс Бьо (Норвегія, 1+1+2+0) +12.7

…

27. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+1) +3:10.9

30. Дмитро Підручний (Україна, 0+4+0+0) +5:43.5

Біатлонний сезон після невеликої перерви поновиться 6 березня. На 7-му етапі Кубка світу у чеському Нове-Мєсто змагання триватимуть до 9 березня.