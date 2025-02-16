У неділю, 16 лютого, у швейцарському Ленцергайде на чемпіонаті світу з біатлону відбувся чоловічий персьют. Україну в гонці представили три біатлоністи, пише 24 Канал.

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Як виступили українці у персьюті

"Синьо-жовті" стартували майже одночасно. Інтервал між Антоном Дудченком (35), Віталієм Мандзиним (36) та Дмитром Підручним (37) складав лише кілька секунд.

Найкраще серед українців виступив Віталій Мандзин. Надія збірної України на вогневих рубежах не закрив лише одну мішень. Віталій відіграв 17 позицій та фінішував на 19-й сходинці.

Дмитро Підручний вдало розпочав гонку, закривши 10 з 10. Однак на останніх двох стрільбах допустив три хиби. У підсумку він завершив гонку 37-м.

Провальним виявився виступ Антона Дудченко. 28-річний біатлоніст не закрив 5 мішеней та фінішував лише на 47 місці.

Чемпіоном чоловічого персьюту став норвежець Йоганесс Бьо. Попри дві хиби він зумів випередити американця Кемпбелла Райта, якому дісталося "срібло". Третім на п'єдестал пошани потрапив француз Ерік Перро.

Результат чоловічого персьюту на ЧС-2025

1. Йоганесс Бьо (Норвегія, 1+1+0+0) 32:26.9

2. Кемпбелл Райт (США, 1+0+0+0) +8.6

3. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +20.8

…

19. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +2:29.7

37. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+1+2) +3:55.5

47. Антон Дудченко (Україна, 1+1+2+1) +5:03.3

Чемпіонат світу йде на одноденну паузу. Змагання поновляться 18 лютого. На вівторок запланована жіноча індивідуальна гонка на 15 кілометрів, яка розпочнеться о 16:05 за київським часом.