В воскресенье, 16 февраля, в швейцарском Ленцергайде на чемпионате мира по биатлону состоялся мужской персьют. Украину в гонке представили три биатлониста, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинцы в персьюте

"Сине-желтые" стартовали почти одновременно. Интервал между Антоном Дудченко (35), Виталием Мандзиным (36) и Дмитрием Пидручным (37) составлял всего несколько секунд.

Лучше всех среди украинцев выступил Виталий Мандзин. Надежда сборной Украины на огневых рубежах не закрыл только одну мишень. Виталий отыграл 17 позиций и финишировал на 19-й строчке.

Дмитрий Пидручный удачно начал гонку, закрыв 10 из 10. Однако на последних двух стрельбах допустил три ошибки. В итоге он завершил гонку 37-м.

Провальным оказалось выступление Антона Дудченко. 28-летний биатлонист не закрыл 5 мишеней и финишировал лишь на 47 месте.

Чемпионом мужского персьюта стал норвежец Йоганесс Бё. Несмотря на две ошибки он сумел опередить американца Кэмпбелла Райта, которому досталось "серебро". Третьим на пьедестал почета попал француз Эрик Перро.

Результат мужского персьюта на ЧМ-2025

1. Йоганесс Бё (Норвегия, 1+1+0+0) 32:26.9

2. Кэмпбелл Райт (США, 1+0+0+0+0) +8.6

3. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0) +20.8

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19. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+0+1) +2:29.7

37. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+2) +3:55.5

47. Антон Дудченко (Украина, 1+1+2+2+1) +5:03.3

Чемпионат мира уходит на однодневную паузу. Соревнования возобновятся 18 февраля. На вторник запланирована женская индивидуальная гонка на 15 километров, которая начнется в 16:05 по киевскому времени.