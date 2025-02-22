Українці зуміли закріпитися в топ-10: результати чоловічої естафети на ЧС-2025 з біатлону

У суботу, 22 лютого, в межах чемпіонату світу з біатлону відбулося дві естафетні гонки. Другими у розкладі дня виступали чоловіки.

Збірна Україна була представлена чотирма біатлоністами. В естафетній гонці змагалися Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Дмитро Підручний, пише 24 канал.

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Яке місце посіли українці

Після першого етапу Дудченко передав естафету на третій позиції, яку Україна згодом втратила. У підсумку команда фінішувала 8-ю, використавши 8 додаткових патронів.

Переможницею естафети стала національна команда Норвегії.

Результати чоловічої естафети:

Норвегія (0+4) Франція (0+7) Німеччина (0+10)

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8. Україна (0+8)

Нагадаємо, що останніми гонками на чемпіонаті світу стануть чоловічий та жіночий масстарти, які відбудуться у неділю, 23 лютого.