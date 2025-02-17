ЧС-2025 з біатлону: хто представить Україну в чоловічій індивідуалці

У швейцарський Ленцергайде триває чемпіонат світу з біатлону. Всього протягом турніру буде розіграно 12 комплектів медалей.

У середу, 19 лютого, відбудеться шостий змагальний день. На трасу вийдуть чоловіки, які бігтимуть індивідуальну гонку.

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Хто представить Україну

В ній Україна має квоту в чотири спортсмени. Тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився зі складом команди на цей старт, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт.

Нашу країну в індивідуалці представлять Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Денис Насико й Артем Тищенко. Поза складом залишився капітан команди Дмитро Підручний і Тарас Лесюк, який перед цим біг спринт.

Довідка. Гонка розпочнеться о 16:05 за київським часом. Вона є найдовшою зі всіх на турнірі – 20 кілометрів.

Нагадаємо, що в минулому сезоні найвище з українців в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу фінішував Антон Дудченко. Тоді він посів 29 місце.