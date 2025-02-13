ЧС-2025 з біатлону: хто представить Україну в чоловічому спринті

У швейцарський Ленцергайде розпочався чемпіонат світу з біатлону. Всього протягом турніру буде розіграно 12 комплектів медалей.

У суботу, 15 лютого, відбудеться третій змагальний день. На трасу вийдуть чоловіки, які бігтимуть спринт.

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Хто представить Україну

У цій гонці Україна має квоту в чотири спортсмени. Тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився зі складом команди на цей старт, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт.

Нашу країну у спринтерській гонці представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк. Поза складом залишилися Денис Насико та Артем Тищенко, які ввійшли в заявку збірної на турнір.

Зазначимо, що для 21-річного Мандзина цей спринт стане дебютним стартом на рівні чемпіонату світу. Раніше він брав участь тільки в етапах Кубка світу.

Довідка. Гонка розпочнеться о 16:05 за київським часом.

Нагадаємо, що в минулому сезоні найвище з українців у спринті на чемпіонаті світу фінішував Дмитро Підручний. Тоді він посів 21 місце.