Четвертий день ЧС-2025: хто представить Україну у гонках переслідування

У швейцарському Ленцергайде проходить чемпіонат світу-2025 з біатлону. У програмі четвертого змагального дня світової першості заплановано дві гонки.

У неділю, 16 лютого, відбудуться жіночі та чоловічі гонки переслідування. Стало відомо, хто представить Україну у персьюті, повідомляє 24 канал із посиланням на Український біатлон.

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Хто представить Україну

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом учасників на гонки переслідування Ленцергайде. "Синьо-жовту" команду представлять п'ять біатлоністів.

Серед жінок заявлено всього дві спортсменки, а саме Юлія Джима та Христина Дмитренко представлятимуть Україну у персьюті. У чоловічих перегонах візьмуть участь Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

Тарас Лесюк не зміг кваліфікуватись на гонки переслідування. За підсумками спринту 15 лютого біатлоніст зайняв 65 позицію, що не дозволило йому взяти участь у завтрашньому персьюті.

Жіночі гонки переслідування у Ленцергайде розпочнуться о 13:05 за київським часом. Чоловіки стартують у персьюті пізніше – о 16:05 за Києвом.