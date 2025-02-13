Завтра, 14 лютого, відбудеться жіночий спринт у рамках ЧС-2025 з біатлону у Ленцерхайде. Стало відомо, хто представить Україну на перегонах, повідомляє 24 канал із посиланням на Український біатлон.

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Хто представлятиме Україну

Тренерський штаб збірної України визначив склад команди на жіночий спринт у Ленцерхайде. "Синьо-жовтих" представлятимуть чотири біатлоністки.

До складу повертається Юлія Джима. Спортсменка відновилась від хвороби та готова до участі у гонках. Олена Городна вперше у кар'єрі виступить на змаганнях рівня континентальної першості.

Також Україну представлятимуть Христина Дмитренко та Ірина Петренко. Спринт пропустить Анастасія Меркушина. Біатлоністка зможе розпочати виступи на ЧС-2025 лише після індивідуальної гонки – не раніше 18 лютого.

Склад збірної України на жіночий спринт:

18. Юлія Джима

19. Христина Дмитренко

53. Олена Городна

74. Ірина Петренко

Нагадаємо, що жіночий спринт у швейцарському Ленцерхайде розпочнеться о 16:05 за київським часом.