Завтра, 14 февраля, состоится женский спринт в рамках ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде. Стало известно, кто представит Украину на гонках, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинский биатлон.

Читайте также ЧМ-2025 по биатлону: кто представит Украину в мужском спринте

Кто будет представлять Украину

Тренерский штаб сборной Украины определил состав команды на женский спринт в Ленцерхайде. "Сине-желтых" будут представлять четыре биатлонистки.

В состав возвращается Юлия Джима. Спортсменка восстановилась от болезни и готова к участию в гонках. Елена Огородная впервые в карьере выступит на соревнованиях уровня континентального первенства.

Также Украину будут представлять Кристина Дмитренко и Ирина Петренко. Спринт пропустит Анастасия Меркушина. Биатлонистка сможет начать выступления на ЧМ-2025 только после индивидуальной гонки – не ранее 18 февраля.

Состав сборной Украины на женский спринт:

18. Юлия Джима

19. Кристина Дмитренко

53. Елена Городна

74. Ирина Петренко

Напомним, что женский спринт в швейцарском Ленцерхайде начнется в 16:05 по киевскому времени.