У неділю, 24 серпня, завершився чемпіонат світу з художньої гімнастики. В останньому фіналі турніру розігрувався комплект медалей у групових вправах.

Збірну України у груповому багатоборстві з трьома м'ячами та двома обручами представляли Єлизавета Азза, Діана Баєва, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак і Валерія Перемета. Вони вийшли у фінал з четвертого місця за підсумками кваліфікації, інформує 24 Канал.

Як виступили українки у фіналі?

А вже у боротьбі за нагороди українські художні гімнастки виступили просто феноменально. Їх оцінили у 28,650 балів і з цим результатом наші дівчата здобули історичне "золото".

Вони випередили господарок змагань Бразилію на 0,1 бала. Трійку ж замкнула національна команда Китаю.

ЧС-2025 з художньої гімнастики. Групові вправи з трьома м'ячами та двома обручами

Україна – 28.650 балів Бразилія – 28.550 Китай – 28.350

"Золотий" виступ українок на ЧС-2025: дивіться відео

Важливо. Це друга перемога в історії для України на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах. Уперше наша збірна тріумфувала на цьому рівні у 2002 році, перемігши у вправах з п'ятьма стрічками.

Зазначимо, що востаннє Україна здобувала "золото" на ЧС з художньої гімнастики у 2013 році. Тоді Ганна Різатдінова перемогла у вправі з обручем.

Нагадаємо, що раніше на турнірі Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою у вправах зі стрічкою, а також українки вибороли "бронзу" командної першості. Тож загалом на турнірі "синьо-жовті" здобули три медалі.