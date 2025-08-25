Украина завоевала "золото" на ЧМ по художественной гимнастике в групповых упражнениях: видео
- Украинские гимнастки завоевали "золото" в групповых упражнениях на ЧМ по художественной гимнастике, опередив Бразилию на 0,1 балла.
- Это вторая в истории победа Украины на ЧМ в групповых упражнениях, первая была в 2002 году.
В воскресенье, 24 августа, завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. В последнем финале турнира разыгрывался комплект медалей в групповых упражнениях.
Сборную Украины в групповом многоборье с тремя мячами и двумя обручами представляли Елизавета Азза, Диана Баева, Кира Ширикина, Александра Ющак и Валерия Перемета. Они вышли в финал с четвертого места по итогам квалификации, информирует 24 Канал.
Как выступили украинки в финале?
А уже в борьбе за награды украинские художественные гимнастки выступили просто феноменально. Их оценили в 28,650 баллов и с этим результатом наши девушки завоевали историческое "золото".
Они опередили хозяек соревнований Бразилию на 0,1 балла. Тройку же замкнула национальная команда Китая.
ЧМ-2025 по художественной гимнастике. Групповые упражнения с тремя мячами и двумя обручами
- Украина – 28.650 баллов
- Бразилия – 28.550
- Китай – 28.350
"Золотое" выступление украинок на ЧМ-2025: смотрите видео
Важно. Это вторая победа в истории для Украины на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Впервые наша сборная триумфовала на этом уровне в 2002 году, победив в упражнениях с пятью лентами.
Отметим, что последний раз Украина завоевывала "золото" на ЧМ по художественной гимнастике в 2013 году. Тогда Анна Ризатдинова победила в упражнении с обручем.
Напомним, что ранее на турнире Таисия Онофрийчук стала бронзовым призером в упражнениях с лентой, а также украинки завоевали "бронзу" командного первенства. Поэтому в целом на турнире "сине-желтые" завоевали три медали.