Кожна медаль варта поваги, – Магучіх зізналася, що завадило їй показати кращий результат на ЧС

У китайському Нанкіні з 21 по 23 березня триває чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Напередодні було розіграно комплект нагород у змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок.

Цей турнір став медальним, проте не тріумфальним для української олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх. Вона здобула "бронзу" та перервала свою фантастичну серію з десяти поспіль переможних змагань на міжнародному рівні.

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Що сказала українка про свій виступ

Після завершення турніру зіркова уродженка Дніпра прокоментувала свій виступ. Вона заявила, що не встигла повністю відновитися від травми, що вплинуло на підсумковий результат, повідомляє 24 Канал із посиланням на World Athletics.

"Кожна медаль варта поваги, бо як спортсменка я знаю, скільки зусиль це потребує. Всі показують чудові результати. Після чемпіонату Європи в приміщенні у мене була травма. Під час сьогоднішніх стрибків я відчула, що спроба на 1,95 метра була невдалою, але була впевнена, що на 1,97 метра все складеться.

Почала розбіг і відчула, що з гомілкостопом щось не так. Я не відчувала тиску – просто насолоджувалася атмосферою стадіону та змаганнями. Тепер з нетерпінням чекаю літнього сезону. Наступного місяця знову поїду до Китаю на етап "Діамантової ліги". Сподіваюся, тоді все буде краще", – сказала Магучіх.

До слова. До цього турніру Ярослава Магучіх востаннє не здобувала "золото" на попередньому чемпіонаті світу у приміщенні. Тоді вона стала віцечемпіонкою змагань.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу також виступила ще одна українка Катерина Табашник. Вона з результатом 1,89 метра посіла підсумкове дев'яте місце.