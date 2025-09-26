Трамп пригрозив відібрати у "небезпечних міст" матчі ЧС-2026: як реагує ФІФА
- Президент США Дональд Трамп пригрозив перенести матчі ЧС-2026 з "небезпечних міст" США, якщо вважатиме це необхідним для безпеки турніру.
- ФІФА поки не надала офіційну відповідь на заяву Трампа, хоча саме ця організація має визначати міста, де відбудуться матчі.
Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву стосовно проведення чемпіонату світу 2026 з футболу. Політик вирішив сам визначати міста, в яких проходитимуть матчі Мундіалю.
Чемпіонат світу-2026 вперше в історії прийматимуть три країни: США, Мексика та Канада. У Сполучених Штатах матчі відбуватимуться в 11 містах, пише 24 Канал з посиланням на The Athletic.
Чому Трамп збирається переносити матчі?
Нещодавно у Білому домі відбувся захід присвячений майбутньому чемпіонату світу з футболу. Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп повідомив, що не виключає можливість перенесення матчів з одних міст в інші.
Ми зробимо так, щоб турнір був дуже безпечним. Але якщо я вважатиму, що якесь місто небезпечне, ми перенесемо матчі. Якщо будь-яке місто може стати навіть трохи небезпечним для чемпіонату світу або Олімпіади-2028, ми цього не дозволимо. Ми змінимо локацію. Але я сподіваюся, що цього не станеться,
– заявив Трамп.
Президент США не повідомив, у чому полягає небезпека. Журналісти поцікавилися у Трампа, чи не пов'язано це з протестами у Сиетлі та Сан-Франциско, викликані мігрантською політикою чинної адміністрації.
"Вони керуються радикальними лівими божевільними, які не знають, що роблять. Ми подбаємо про безпеку", – відповів Трамп.
Наразі відсутня офіційна відповідь ФІФА з цього питання. Очевидно що футбольна організація повинна визначати міста, де відбуватимуться матчі ЧС-2026.
Які міста в США прийматимуть матчі ЧС-2026?
Чемпіонат світу з футболу стартує 11 червня. Турнір триватиме до 19 липня, коли відбудеться фінал Мундіалю.
У США матчі прийматимуть 11 міст – Сіетл, Нью-Джерсі, Бостон, Маямі, Г'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Філадельфія, Атланта, Сан-Франциско та Даллас.
Сіетл прийматиме шість матчів: чотири поєдинки групового етапу, а також зустрічі 1/32 та 1/16 фіналу.
У Сан-Франциско, а точніше у Санта-Кларі (40 кілометрів від Сан-Францско – 24 Канал) проходитимуть п'ять матчів групового турніру та один у плей-оф.
Раніше повідомлялося про турнір UFC, який відбудеться в наступному році на території Білого дому. Дональд Трамп анонсував присутність 80 тисяч глядачів на бійцівському шоу.