Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву стосовно проведення чемпіонату світу 2026 з футболу. Політик вирішив сам визначати міста, в яких проходитимуть матчі Мундіалю.

Чемпіонат світу-2026 вперше в історії прийматимуть три країни: США, Мексика та Канада. У Сполучених Штатах матчі відбуватимуться в 11 містах, пише 24 Канал з посиланням на The Athletic.

Чому Трамп збирається переносити матчі?

Нещодавно у Білому домі відбувся захід присвячений майбутньому чемпіонату світу з футболу. Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп повідомив, що не виключає можливість перенесення матчів з одних міст в інші.

Ми зробимо так, щоб турнір був дуже безпечним. Але якщо я вважатиму, що якесь місто небезпечне, ми перенесемо матчі. Якщо будь-яке місто може стати навіть трохи небезпечним для чемпіонату світу або Олімпіади-2028, ми цього не дозволимо. Ми змінимо локацію. Але я сподіваюся, що цього не станеться,

– заявив Трамп.

Президент США не повідомив, у чому полягає небезпека. Журналісти поцікавилися у Трампа, чи не пов'язано це з протестами у Сиетлі та Сан-Франциско, викликані мігрантською політикою чинної адміністрації.

"Вони керуються радикальними лівими божевільними, які не знають, що роблять. Ми подбаємо про безпеку", – відповів Трамп.

Наразі відсутня офіційна відповідь ФІФА з цього питання. Очевидно що футбольна організація повинна визначати міста, де відбуватимуться матчі ЧС-2026.

Які міста в США прийматимуть матчі ЧС-2026?

Чемпіонат світу з футболу стартує 11 червня. Турнір триватиме до 19 липня, коли відбудеться фінал Мундіалю.

У США матчі прийматимуть 11 міст – Сіетл, Нью-Джерсі, Бостон, Маямі, Г'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Філадельфія, Атланта, Сан-Франциско та Даллас.

Сіетл прийматиме шість матчів: чотири поєдинки групового етапу, а також зустрічі 1/32 та 1/16 фіналу.

У Сан-Франциско, а точніше у Санта-Кларі (40 кілометрів від Сан-Францско – 24 Канал) проходитимуть п'ять матчів групового турніру та один у плей-оф.

