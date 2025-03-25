Аналітики оцінили шанси збірної України з футболу у відборі на ЧС-2026
- Збірна України з футболу змагатиметься у групі D з Францією, Ісландією та Азербайджаном у відборі на ЧС-2026.
- Аналітики прогнозують Україні друге місце у групі з ймовірністю 67%, а Францію вважають фаворитом з 82% шансів на перше місце.
- Переможець групи потрапляє на ЧС, а команда з другого місця боротиметься за путівку у плей-оф.
У неділю, 23 березня, відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй-2024/2025. За їх результатами визначилися склади всіх відбіркових груп до наступного чемпіонату світу.
Зокрема, останнього свого суперника дізналася збірна України. Після перемоги Франції над Хорватією саме команда Дідьє Дешама опинилася у квартеті, де зіграють "синьо-жовті".
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Які перспективи у збірної України
У групі D підопічним Сергія Реброва протистоятимуть Ісландія, Азербайджан і власне "Ле Бле". Матчі відбіркового турніру відбудуться восени 2025 року.
Перед стартом кваліфікації аналітичний портал Football Meets Data проаналізував шанси всіх команд пробитися на Мундіаль-2026, інформує 24 Канал. Явним фаворитом нашого квартету він вважає Францію, яка посяде перше місце з ймовірністю 82%.
Аналітики прогнозують підопічним Сергія Реброва другу сходинку. Такий розвиток подій оцінюється в 67%. Ісландія та Азербайджан вважаються беззаперечними аутсайдерами групи.
Зазначимо, що на чемпіонат світу потрапить переможець квартету, а команда, яка посяде друге місце, боротиметься за путівку на турнір у раунді плей-оф.
Шанси збірних групи D пробитися на ЧС-2026
- Франція – 82% (перше місце), 18% (плей-оф)
- Україна – 17% (перше місце), 67% (плей-оф)
- Ісландія – 1% (перше місце), 12% (плей-оф)
- Азербайджан – 0.2% (перше місце), 4% (плей-оф)
Зазначимо, що перший поєдинок "синьо-жовті" проведуть 5 вересня проти Франції. Останній матч групового етапу наша збірна зіграє 16 листопада з Ісландією.