Розвага для найбагатших: квитки на фінал ЧС-2026 продають за понад 2 мільйони доларів

Квитки на фінал чемпіонату світу-2026 шокували ціною – понад 2 мільйони доларів за місце. Такий "золотий пропуск" уже з'явився у перепродажі на офіційній платформі ФІФА.

Футбольне свято світового масштабу ризикує стати розвагою лише для найбагатших. Ціни на квитки досягли рівня елітної нерухомості та викликали хвилю критики серед фанатів, повідомляє The Athletic.

Що відомо про ціни на квитки?

На офіційній платформі перепродажу ФІФА виставили одразу чотири квитки на фінал чемпіонату світу-2026 за ціною близько 2,3 мільйона доларів кожен.

Йдеться про матч, який відбудеться 19 липня на стадіоні MetLife Stadium у Нью-Джерсі. При цьому навіть не VIP-місця оцінені у такі захмарні суми – вони розташовані у секторі за воротами.

Для порівняння, інші квитки у цьому ж секторі можна знайти приблизно за 16 тисяч доларів, що виглядає "дешево" на фоні мільйонів.

ФІФА заробить сотні тисяч на кожному

Попри шалені ціни, ФІФА напряму їх не встановлює – це вторинний ринок. Водночас організація отримує 15% комісії як від продавця, так і від покупця.

Таким чином, з одного продажу квитка за понад 2 мільйони доларів федерація може заробити близько 600 тисяч доларів.

Нова модель ціноутворення, яка дозволяє вільний перепродаж за ринковими цінами, вже викликала обурення фанатів. Багато хто вважає, що футбол стає дедалі менш доступним для звичайних уболівальників.

Який формат ЧС-2026?