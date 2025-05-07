Трамп виступив за допуск Росії до ЧС-2026: чи зіграє країна-агресор на Мундіалі в США

Президент США Дональд Трамп зробив чергову скандальну заяву. Американський політик вирішив посприяти поверненню Росії в міжнародний футбол.

США буде однією з країн-господарок чемпіонату світу-2026 з футболу. У Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента ФІФА Джанні Інфантіно в рамках підготовки до турніру, пише 24 Канал.

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Популістична заява Трампа

Голова Білого дому вчергове продемонстрував свою повну некомпетентність у питаннях спорту. Під час розмови з журналістами Трамп несподівано для себе дізнався, що Росія відсторонена від міжнародних турнірів.

Президент США припустив, що допуск росіян до ЧС-2026 сприятиме завершенню війни в Україні. Нібито це було б гарним "стимулом" для країни-агресорки та її кривавого диктатора.

Дональд Трамп та Джанні Інфантіно / фото Getty Images

У відповідь Джанні Інфантіно дещо підіграв президенту США. Футбольний функціонер заявив, що сподівається на швидке настання миру та повернення Росії в міжнародний футбол.

Зрозуміло, що президент ФІФА не пояснив Трампу усі деталі відсторонення та чому Росія не зможе приїхати на чемпіонат світу-2026.

Чому Росія не зіграє на ЧС-2026

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну агресію проти України. Через кілька днів після початку війни ФІФА та УЄФА відсторонили російські збірні та клуби від міжнародних турнірів. Також було заборонено проведення міжнародних турнірів на території Росії.

Через дискваліфікацію збірна Росії вже пропустила чемпіонат світу-2022 в Катарі та чемпіонат Європи-2024 в Німеччині. Національна команда країни-терористки проводить лише товариські матчі.

Щодо ЧС-2026, то його формат вже затверджений. У фінальній частині Мундіалю візьмуть участь 48 збірних. Автоматичні путівки отримали три країни-господарки – США, Канада та Мексика. Усі відбіркові групи кваліфікації ЧС-2026 вже сформовані. Тож втулити в одну з груп Росію видається нереальним, адже жеребкування вже відбулося.

Трофей ЧС-2026 / фото Getty Images

У країні-агресорці останнім часом поширюється думка, мовляв, завдяки Трампу збірна Росії отримає грін-карт та автоматично стане учасницею Мундіалю. Проте це повна маячня, адже ніхто не ламатиме вже сформовану сітку турніру.

Ба більше, навіть одіозний російський футбольний функціонер В'ячеслав Колосков заявив, що повернення відбудеться лише після настання миру. Теоретично Росію можуть допустити лише на ЧС-2030, але це станеться, коли буде виконана головна умова – мир.

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Футбольні матчі відбуватимуться на стадіонах трьох країн Північної Америки – Канаді, США та Мексиці.