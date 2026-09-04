В Україні роз'яснили ситуацію щодо подачі заявки на проведення ЧС разом з Польщею

Видання Politico 4 вересня опублікувало статтю про те, що Україна та Польща можуть подати спільну заяву на проведення чемпіонату світу з футболу. У Мінмолодіспорту України роз'яснили ситуацію.

В українському відомстві заявили, що не ведуть перемовини з Польщею щодо подачі спільної заявки, повідомляє Суспільне.

Великі турніри в Україні можливі після настання миру

У статті Politico міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловив зацікавленість у спільному проведенні Україною та Польщею ЧС у 2040-х роках.

Україна не веде жодних офіційних перемовин чи консультацій із польською стороною щодо подачі спільної заявки на проведення ЧС з футболу,

– відповіли у міністерстві.

Також у відомстві наголосили, що планування масштабних турнірів на території України є можливим лише "після забезпечення стабільного миру та безпеки".

"Обговорення конкретних заявок чи операційних планів під час активних бойових дій є передчасним", – додали у пресслужбі.

Де відбудеться наступний чемпіонат світу

Офіційно відомі господарі двох наступних чемпіонатів світу. У 2030 році Мундіаль прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, у 2034-му – Саудівська Аравія.

Що цікаво, у 2030 році через те, що чемпіонат світу буде присвячений 100-річчю змагання, три матчі-відкриття змагання мають пройти в Уругваї, Аргентині та Парагваї.

Додамо, раніше Україна була включена до спільної заявки з Іспанією та Португалією на проведення ЧС-2030. Проте через безпекові ризики та невизначеність щодо термінів відбудови її замінили на Марокко.

Попередній чемпіонат світу завершився у липні 2026 року на полях США, Мексики та Канади. Кубок світу вдруге у своїй історії здобула Іспанія.