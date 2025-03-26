Віта Семеренко потрапила на перший подіум після річної дискваліфікації

У Буковелі розпочалися змагання березневої частини чемпіонату України з біатлону. У перший день розіграли комплекти нагород в одиночній змішаній естафеті.

На старт одиночного міксту вийшла 21 команда. У гонці взяла участь олімпійська чемпіонка Віта Семеренко, яка в парі з Богданом Борковським представляли Сумську область, пише 24 Канал.

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Успішний виступ Віти Семеренко

Перемогу в одиночній змішаній естафеті святкували представники Харківщини – Любов Кип'яченкова та Степан Кінаш. Вони на 32,9 секунди випередили другу команду Харківської області (Оксана Коваленко та Олександр Пономаренко).

"Бронзу" здобули Віта Семеренко та Богдан Борковський з Сумщини. Вони відстали від переможців естафети на 49,2 секунди.

Чемпіонат України 2025. Одиночна змішана естафета

1. Харківська область 1 (Любов Кип'яченкова/Степан Кінаш) 51:34,1

2. Харківська область 2 (Оксана Коваленко/Олександр Пономаренко) +32,9

3. Сумська область 2 (Віта Семеренко/Богдан Борковський) +49,2

Зазначимо, що для Віти Семеренко ця гонка стала першою з 2023 року. Олімпійська чемпіонка відбула річну дискваліфікацію, яку отримала за пропуск трьох допінг-тестів. Відсторонення тривало до 20 березня 2025 року.

У четвер, 27 березня, програму чемпіонату України з біатлону продовжать суперспринти. Спортсмени команди А, які брали участь в Кубку світу, мають приєднатися до змагань в особистих гонках.