З 20 березня 2024 року Віту Семеренко відсторонили від біатлонних змагань через порушення антидопінгових правил. Вона пропустила три допінг-тести протягом року.

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Семеренко знову дискваліфікували

Спортсменці заборонили брати участь у біатлонних змаганнях до 20 березня 2025 року. Раніше не було відомо, на скільки відсторонили українку.

Останні два біатлонних сезони Віта Семеренко виступала лише в чемпіонаті України. У сезоні-2023/2024 вона стала чемпіонкою України в змішаній естафеті та здобула "бронзу" у жіночій естафеті.

Довідка. У 2014 році Віта стала олімпійською чемпіонкою в естафеті, а також здобула бронзову медаль.

Відзначимо, що востаннє на рівні Кубка світу Віта Семеренко виступала у сезоні-2021/2022.