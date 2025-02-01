В італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася чоловіча гонка переслідування в межах чемпіонату Європи-2025. Україна була представлена чотирма біатлоністами, пише 24 канал.

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Як виступили українці

Артем Тищенко, який перший серед наших представників вийшов на дистанцію, показав найкращий результат. Він фінішував на 25-й позиції, зумівши не припуститися хиб на вогневих рубежах.

Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал у загальному зробили по два промахи, фінішувавши на 35-й та 43-й позиції відповідно. А от Денис Насико повністю провалив гонку. Він зробив загалом 8 промахів і прийшов на фініш 55-м.

Перемогу у персьюті здобув італієць Патрік Браунхофер.

Результати чоловічої гонки переслідування:

1. Патрік Браунхофер (0+0+0+0)

2. Ісак Фрей (0+0+2+0)

3. Сверре Дален Аспенс (1+0+1+2)

...

25. Артем Тищенко (0+0+0+0)

35. Руслан Ткаленко (0+0+1+1)

43. Богдан Цимбал (0+0+1+1)

55. Денис Насико (1+2+2+3)

Відзначимо, що в межах ЧЄ-2025 ще заплановані чоловіча та жіноча естафети, які відбудуться 2 лютого.