В італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася чоловіча гонка переслідування в межах чемпіонату Європи-2025. Україна була представлена чотирма біатлоністами, пише 24 канал.
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Як виступили українці
Артем Тищенко, який перший серед наших представників вийшов на дистанцію, показав найкращий результат. Він фінішував на 25-й позиції, зумівши не припуститися хиб на вогневих рубежах.
Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал у загальному зробили по два промахи, фінішувавши на 35-й та 43-й позиції відповідно. А от Денис Насико повністю провалив гонку. Він зробив загалом 8 промахів і прийшов на фініш 55-м.
Перемогу у персьюті здобув італієць Патрік Браунхофер.
Результати чоловічої гонки переслідування:
1. Патрік Браунхофер (0+0+0+0)
2. Ісак Фрей (0+0+2+0)
3. Сверре Дален Аспенс (1+0+1+2)
...
25. Артем Тищенко (0+0+0+0)
35. Руслан Ткаленко (0+0+1+1)
43. Богдан Цимбал (0+0+1+1)
55. Денис Насико (1+2+2+3)
Відзначимо, що в межах ЧЄ-2025 ще заплановані чоловіча та жіноча естафети, які відбудуться 2 лютого.