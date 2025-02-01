В итальянском Мартел-валь-Мартелло состоялась мужская гонка преследования в рамках чемпионата Европы-2025. Украина была представлена четырьмя биатлонистами, пишет 24 канал.

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Как выступили украинцы

Артем Тищенко, который первый среди наших представителей вышел на дистанцию, показал лучший результат. Он финишировал на 25-й позиции, сумев не допустить ошибок на огневых рубежах.

Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал в общем сделали по два промаха, финишировав на 35-й и 43-й позиции соответственно. А вот Денис Насыко полностью провалил гонку. Он сделал всего 8 промахов и пришел на финиш 55-м.

Победу в персьюте одержал итальянец Патрик Браунхофер.

Результаты мужской гонки преследования:

1. Патрик Браунхофер (0+0+0+0+0)

2. Исак Фрей (0+0+2+0)

3. Сверре Дален Аспенс (1+0+1+2)

...

25. Артем Тищенко (0+0+0+0+0)

35. Руслан Ткаленко (0+0+1+1)

43. Богдан Цымбал (0+0+1+1)

55. Денис Насико (1+2+2+3)

Отметим, что в рамках ЧЕ-2025 еще запланированы мужская и женская эстафеты, которые состоятся 2 февраля.