УКР РУС
28 січня 2025, 22:36
2

З трьома дебютантами: стартові склади збірної України на індивідуальні гонки ЧЄ-2025 з біатлону

Сергій Шаховець
Основні тези
  • На чемпіонаті Європи з біатлону в Італії 29 січня стартують індивідуальні гонки, в яких візьмуть участь українські спортсмени.
  • У жіночій гонці дебютують Дарина Чалик та Лілія Стеблина, а в чоловічій — Роман Боровик.

У перший змагальний день чемпіонату Європи з біатлону відбудуться дві індивідуальні гонки – чоловіча та жіноча. В обох змаганнях візьмуть участь українці.

У середу, 29 січня, в італійському Мартел-валь-Мартелло розпочнеться чемпіонат Європи з біатлону. Тренерський штаб збірної України визначився зі стартлистами на жіночу та чоловічу індивідуалки, пише 24 Канал.

Читайте також Без Підручного та Джими: визначився склад збірної України на чемпіонат Європи з біатлону

Хто з українців бігтиме в індивідуальних гонках

Першими вийдуть на дистанцію жінки. Україну представлятимуть п'ять біатлоністок: Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Дарина Чалик, Лілія Стеблина. 

Для Чалик та Стеблини ця гонка стане дебютною на рівні континентальної першості.

Стартлист України на жіночу індивідуалку

  • 20. Олександра Меркушина
  • 51. Анастасія Меркушина
  • 52. Анна Кривонос
  • 74. Дарина Чалик
  • 105. Лілія Стеблина

Чоловічу індивідуальну гонку першим з українців розпочне Богдан Цимбал. Окрім нього в індивідуалці візьмуть участь Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насико та дебютант чемпіонату Європи Роман Боровик.

Стартлист України на чоловічу індивідуалку

  • 7. Богдан Цимбал
  • 57. Артем Тищенко
  • 66. Руслан Ткаленко
  • 88. Денис Насико
  • 122. Роман Боровик

Жіноча індивідуальна гонка на 15 кілометрів розпочнеться об 11:30 за київським часом. Чоловіки вийдуть на дистанцію 20 кілометрів о 15:30.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи у Мартел-валь-Мартелло триватиме з 29 січня по 2 лютого. У програмі змагань вісім гонок.